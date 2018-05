Merken Gemerkt

30.05.2018

128-Kanal-Messkarte Testsysteme

Die SFX/VPC-AMC128 ist ein Modul zur Testerweiterung von Göpel. Es dient dem Messen und Prüfen analoger Spannungen auf 128 Kanälen. Das Modul kann sowohl in das Inline-Testsystem RAPIDO von Göpel electronic als auch in kundenspezifische Testsysteme integriert werden.

© Göpel

Die analoge Messkarte basiert auf 8 separaten A/D-Wandlern, die jeweils zwei Kanäle simultan wandeln können. Insgesamt können bis zu 16 Kanäle simultan gewandelt werden, wodurch im parallelen Test bis zu 16 Prüflinge gleichzeitig getestet werden können.

Jeder Kanal kann unabhängig von seinem Messbereich konfiguriert und gestartet werden. So lassen sich unterschiedliche Spannungen in drei verschiedenen Messbereichen prüfen und messen. Damit können Low-Voltage-Applikationen sowie Automotive-Applikationen mit höheren Spannungen (z.B. 48V) unterstützt werden. Jeder Kanal hat dabei einen Eingangswiderstand von >1MOhm, um eine Belastung der zu prüfenden Hardware und damit eine Verfälschung der Messwerte zu vermeiden.

Angesteuert wird die SFX/VPC-AMC128 durch ein Standard Gigabit Ethernet Interface, was die Integration in andere Testsysteme ermöglicht. Die Konfiguration des Moduls kann je nach Anwendungsfall über die Embedded JTAG Solutions Software System Cascon erfolgen; bei Einsatz in anderen Testsystemen ist auch eine Konfiguration über ein Web-Interface mit Hilfe eines Browsers möglich. Damit sind beispielsweise auch Fernzugriffe und Unterstützung bei der Fehlersuche weltweit möglich.

