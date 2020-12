Merken Gemerkt

02.12.2020

Vielkanalmessungen für Hochvolt und Steuergeräte Hochvolt-Messtechnik und Echtzeitanalyse

Mit dem neuen E-Mobility-Messsystem von Vector und CSM lassen sich schnelle und zeitsynchrone Vielkanalmessungen in Hochvolt-Leitungen und -Komponenten durchführen. In Kombination von CSM-Hardware-Modulen und der Vector Messsoftware vMeasure exp oder CANape können erstmals Größen wie Wirkleistung, Wirkungsgrad, Schirmstrom und Restwelligkeit in Echtzeit berechnet und gleichzeitig dargestellt werden.

Neben der Hochvoltebene verfügen E-Fahrzeuge auch über zahlreiche Steuergeräte und Bussysteme, deren Signale es zu erfassen gilt, um besser die Wechselwirkungen der Verbraucher aufeinander zu verstehen und analysieren. War für Messaufgaben beider Disziplinen bisher der Einsatz von Messtechnik verschiedener Hersteller unvermeidbar, ändert sich diese Situation jetzt grundlegend: Das E-Mobility-Messsystem von Vector und CSM erfasst all diese Daten mit einem Werkzeug zeitsynchron und hilft Ursachen von Problemen zu identifizieren. Das System ist skalierbar und flexibel einsetzbar für Messaufgaben an einzelnen Komponenten bis hin zu komplexen Analysen kompletter E-Fahrzeuge. Mit der Messtechnik erfasst der Anwender zeitsynchron und hochgenau physikalische Signale, Nachrichten von Steuergeräten sowie der Buskommunikation in einer Messung. Damit lassen sich Abhängigkeiten einfacher erkennen, die Qualität beurteilen, gesetzliche Vorgaben prüfen und mögliche Fehlerquellen schneller aufspüren.

Der eMobilityAnalyzer ermöglicht zusammen mit den zertifizierten CSM-Hardware-Modulen die präzise Analyse sowie Echtzeitberechnung von diversen Größen in Hochvoltsystemen. © Vector Informatik

Das E-Mobility-Messsystem erfasst Messdaten über Domänengrenzen hinweg und erkennt in der Fahrerprobung, am Prüfstand und im Labor Zusammenhänge. Dabei erhält der Entwickler Analysen in Echtzeit, anstatt erst im Nachhinein Auswertungen im Labor vorzunehmen.

Das System besteht aus der Messsoftware vMeasure exp mit der integrierten Funktionsbibliothek eMobilityAnalyzer für die Analyse und Echtzeitberechnung sowie den zertifizierten CSM-Hardware-Messmodulen, die für Hochvolt-Sicherheit sorgen. Das Messsystem fügt sich nahtlos in die Vector Toolkette ein. Somit ist eine problemlose Anbindung an Bus- und Steuergeräte-Interfaces, Analysewerkzeuge, automatisierte Dokumentation sowie das Messdatenmanagement-System gegeben. Es eignet sich für Anwender bei OEMs und Zulieferern, die Komponenten, Bordnetze, Systeme oder Prototypen rund um die Elektromobilität entwickeln.

