05.10.2020

Automotive-fähiges Powerline-Modul Ladetechnik

in-tech smart charging, eine 100%ige Tocher der in-tech GmbH, bringt den neuen Lade-Controller Charge Module S auf den Markt. Er ist speziell für den Einsatz im Fahrzeug konzipiert und basiert auf einer schlanken und leistungsfähigen Embedded-Architektur.

Das Charge Module S kann direkt in die Fahrzeugsteuereinheit des Elektrofahrzeugs integriert werden, um den Ladevorgang zu steuern. Es wird über SPI oder CAN mit dem Kfz-Steuergerät verbunden. Darüber hinaus kann es auch in Ladestationen eingesetzt werden, beispielsweise wenn geringer Platzbedarf gefordert ist. Auch für Fahrzeughersteller, welche zusätzlich noch ihre eigene Ladeinfrastruktur anbieten möchten, bietet sich der Einsatz des Moduls auf beiden Seiten an. Unterstützt werden alle wichtigen Normen für DC- und AC-Laden sowie wie Plug and Charge oder bidirektionales Laden.

Das Charge Module S ist ab sofort als Entwickler-Sample vorbestellbar und ab Q4 verfügbar. Für Kunden, die eine Komplettlösung suchen, bringt in-tech smart charging ab Ende des Jahres zudem einen Ready-to-use-Ladecontroller für Elektrofahrzeuge auf den Markt.

www.in-tech.com