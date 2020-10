Merken Gemerkt

02.10.2020

Multi-Target-Radarsimulator Radar-Messtechnik

Der neue RTS führt Multi-Target- und Multi-Winkel-Tests für Radarmodule in einer Laborumgebung durch. Die Lösung liefert schnelle, genaue und zuverlässige Ergebnisse, die Durchsatz und Qualität in Einklang bringen. Entwicklungs- und Verifikationsingenieure können die Leistung von Radarprodukten schnell validieren, während Ingenieure in der Fertigung und Designvalidierung in der Lage sind, mehrere Objekte in variablen Abständen zu simulieren. Durch die Möglichkeit für Anwender, eine reale Testumgebung in ihr Labor zu bringen, bietet das RTS von Keysight erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen.hat Keysight eine neue Softwarelösung für den Test von Automotive-Ethernet-Kanälen entwickelt, mit der überprüft werden kann, ob Informationen verlustfrei und ohne Übersprechen an ihren Bestimmungsort übertragen werden.

: Die Automotive-Ethernet-Kanal-Konformitätslösung von Keysight vereinfacht die Konformitätsprüfung für Steckverbinder, Kabel und Kabelbäume in einem Automotive-Ethernet-Netzwerk. © Keysight

Ferner hat Keysight eine neue Automotive-Ethernet-Software vorgestellt die Anforderungen an die Signalqualität mit Konformitätstests für diesen Kanal sicherstellt. Darüber hinaus führt sie Messungen von Rückflussdämpfung, Einfügedämpfung, Modusumwandlung, Leistungssumme und Übersprechen eines Kabels in einem Bündel durch. Die Automotive-Ethernet-Lösungssuite umfasst Hardware, Software, Kabel und Zubehör für die Konformitätsprüfung. Dieses Angebot wird durch eine neu veröffentlichte Software für Empfängertests und eine aktualisierte Anwendung für Konformitätstests der Übertragung erweitert, die vier verschiedene Datenraten, einschließlich der vorläufigen Version von Multi-Gig IEEE 802.3ch, in einer Anwendung bietet – damit ist Keysight der erste Anbieter von Konformitätstests für IEEE 802.3ch.

www.keysight.com/find/automotive