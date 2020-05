Merken Gemerkt

26.05.2020

Datenbuch zu Aluminium-Elkos Alu-Elkos auswählen

TDK präsentiert das komplett überarbeitete Datenbuch zu Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit den Anschlussformen Schraubanschluss, Snap-in, Axial und Single-ended.

©TDK Electronics

Neben bewährten Produkten beinhaltet es viele Neuheiten – zum Beispiel Schraubanschluss-Typen der Serien B43707 und B43727. Diese haben Nennspannungen von 400 V DC oder 450 V DC und decken ein Kapazitätsspektrum von 1800 μF bis 18.000 μF ab.

Neu aufgenommen in das Datenbuch wurden die Hybrid-Polymer-Typen. Sie sind weltweit die ersten, die in axialer Bauform gefertigt werden und decken ein Spannungsspektrum von 25 V DC bis 35 V DC bei Kapazitäten von bis zu 2200 μF ab. Der große Vorteil der Hybrid-Polymer-Technologie liegt in den extrem geringen ESR-Werten, wodurch eine sehr hohe Ripple-Stromtragfähigkeit erreicht wird.

Darüber hinaus bietet das Datenbuch detaillierte technische Beschreibungen und ist damit ein umfassendes Nachschlagewerk, das Entwickler bei der Auswahl passender Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren unterstützt.

696 Seiten, in Englisch, Bestellung mit der Nummer EPC:27032–7600 unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/db_aluelko