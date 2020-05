Merken Gemerkt

22.05.2020

Raddrehzahl-Simulation für HiL-Systeme Drehzahlsimulation

Die intelligente Raddrehzahlsimulation „RDG-SIM“ des Mess- und Testsystemspezialisten Smart Testsolutions kann ab sofort auch in HiL-Systemen eingesetzt werden.

Die Raddrehzahlsimulation RDG-SIM von Smart Testsolutions kann nun auch in HiL-Systemen eingesetzt werden. Dafür wurde die Signalübertragung der Baugruppe, die alle gängigen Raddrehzahl-Sensortypen simulieren kann, auf Geschwindigkeit getrimmt. Der Informationsaustausch erfolgt nach wie vor via CAN-Bus, so dass sich das RDG-SIM in die HiL-Systeme verschiedener Hersteller einbinden lässt. Im Rahmen der jüngsten Weiterentwicklung wurde die Software des RDG-SIM nun so modifiziert, dass alle vier Raddrehzahlgeber mit nur einem einzigen Befehl statt wie bisher mit vier Befehlen gesteuert werden können. Informationsübergabe und Verarbeitung erfolgen im Millisekunden-Takt. Das RDG-SIM kann aber auch für Testanwendungen eingesetzt werden, bei denen gar kein HiL-System erforderlich ist.

© Smart Testsolutions

Hier wird das RDG-SIM einfach über die CAN-Bus-Schnittstelle an einen normalen PC angeschlossen und im Handbetrieb oder via Scripting betrieben. Das RDG-SIM ist sowohl als Einzelgerät im Tischgehäuse als auch als 19-Zoll-Baugruppe erhältlich. Ältere Versionen können durch die neue Software aufgerüstet werden, so dass die neuen Funktionalitäten damit ebenfalls genutzt werden können. Einsatzfelder des RDG-SIM sind die Entwicklung und der Test von Steuergeräten (ABS, ESP usw.) und von Anwendungssoftware unabhängig von realer Sensorik, sowie die Umgebungssimulation an Prüfständen etwa für den Fahrwerkstest.

