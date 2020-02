Merken Gemerkt

Merken

20.02.2020

IAR Embedded Workbench überprüft Einhaltung von CERT C-Codierungsstandards Entwicklungstools

Ein größeres Update seines statischen Code-Analyse-Tools C-STAT hat IAR Systems in der vollständigen C/C++-Compiler- und Debugger-Toolchain IAR Embedded Workbench vor. Das Add-On-Tool C-STAT überprüft in seiner aktualisierten Version - zusätzlich zur verfügbaren Überprüfung der Konformität mit den Codierungsstandards MISRA und CWE - jetzt auch die vollständige Einhaltung des CERT C-Codierungsstandards.

© IAR Systems

Der CERT C-Codierungsstandard des Software Engineering Institutes der Carnegie Mellon University beinhaltet Vorschriften für eine sichere Codierung in der Programmiersprache C. Ziel dieser Vorschriften und Empfehlungen ist die Entwicklung sicherer und zuverlässiger Systeme, zum Beispiel durch die Beseitigung undefinierter Verhaltensweisen, die zu undefiniertem Programmverhalten und leicht ausnutzbaren Schwachstellen führen können.

C-STAT ist ein Add-On-Tool für die IAR Embedded Workbench und führt eine erweiterte Code-Analyse durch, um potenzielle Mängel im Code zu identifizieren. Die Analyse ermöglicht die Angleichung des Codes an Industriestandards wie MISRA C:2012, MISRA C++:2008 und MISRA C:2004 und erkennt außerdem Fehler und Sicherheitsrisiken, wie sie durch die Common Weakness Enumeration (CWE) und CERT C definiert sind. Das Tool ist vollständig in die Entwicklungsumgebung der IAR Embedded Workbench integriert und macht die statische Analyse zu einem Bestandteil im täglichen Arbeitsablauf eines Entwicklers.

weitere Informationen