24.08.2020

Positionssensoren für 360-Grad Winkelmessung

Aufgrund der revolutionären integrierten dynamischen Winkelfehlerkompensation (DAEC™ - Dynamic Angle Error Compensation) sind die Positionssensoren ideal für die Anwendung in bürstenlosen Gleichstrommotoren. Die DAEC™-Technologie ermöglicht eine Latenz von nahezu 0 bei hohen Drehzahlen für äußerst präzise Winkelmessungen in Echtzeit. Um bei niedriger Rotationsgeschwindigkeit das Übergangsrauschen zu reduzieren und die Signalqualität dadurch zu erhöhen, sind die AS5x47U Sensoren zusätzlich mit einem dynamischen Filtersystem (DFS – Dynamic Filter System) ausgestattet.

äußerst präzise Positionssensoren für zuverlässige Winkelmessung. Sorce/Bildrechte: ams AG

Das robuste Design der Sensoren unterdrückt den Einfluss von homogenen externen, magnetischen Streufeldern. Die standardmäßige serielle 4-Draht-SPI-Schnittstelle mit CRC-Schutz sendet zuverlässig die 14-Bit-Positionsdaten an den Host-Mikrocontroller. Über diese Schnittstelle können auch Einstellungen (im nichtflüchtigen Speicher) vorgenommen werden. Dabei ist kein dezidierter Programmierer notwendig.



Inkrementelle Bewegungen werden als ABI-Signale mit einer maximalen Auflösung von 16384 Schritten (4096 Impulsen) pro Umdrehung dargestellt. BLDC-Motoren können auch über eine Standard-UVW-Kommutierungsschnittstelle mit einer programmierbaren Anzahl von Polpaaren (1-7 Pol Paare) angesteuert werden. Die absolute Winkelposition kann auch über ein PWM-codiertes Ausgangssignal gelesen werden.



Die AS5x47U Positionssensoren unterstützen die eingebettete Selbstdiagnose zur Erfüllung von ASIL D in sicherheitsrelevanten Anwendungen. Speziell für redundante Systeme ist der AS5x47U auch als Dual-die Variante (2 übereinanderliegende Sensoren in einem Gehäuse) erhältlich.



