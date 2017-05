Merken Gemerkt

22.05.2017

Zwischenergebnisse des Projekts Ko-HAF

"Alles im Plan!" fasste Projektkoordinator Dr. Andree Hohm von Continental den Zwischenstand zur Halbzeitpräsentation des Forschungsprojekts "Ko-HAF – Kooperatives Hochautomatisiertes Fahren" kurz und knapp zusammen.

Hochautomatisiertes Fahren: Ein Opel Insignia-Versuchsfahrzeug vor der Unternehmenszentrale in Rüsselsheim. (© Opel)

Er kann zufrieden sein mit der Projektarbeit der 16 Partner aus Industrie, Wissenschaft und öffentlicher Hand: Zahlreiche Fachvorträge, Rollups, Videopräsentationen und Exponate zeigten anschaulich die Vielzahl an Fragestellungen, mit denen sich das Projektteam bisher befasst hat und welche Ergebnisse bereits erzielt wurden. Fahrzeuge senden ihre Umfeld-Informationen, beispielsweise zu Baustellen, Staus und Unfällen, an den sogenannten Sicherheits-Server. Dort werden diese gesammelt und verdichtet, sodass den Fahrzeugen eine detaillierte aktuelle Karte zur Verfügung steht.

Bei Opel kümmert man sich im Rahmen von Ko-HAF um die Entwicklung digitaler Karten und die Kommunikation zwischen Server und Auto; speziell den Vorgang, wenn der Fahrer wieder die Kontrolle übernehmen soll. Die Rüsselsheimer haben die Server-Architektur erstellt, die Schnittstellen definiert und dafür gesorgt, dass Daten ungehindert in beide Richtungen fließen. Die Lokalisierungsfunktion wird derzeit mit einem Opel Insignia als Versuchsfahrzeug auf dem Opel-Testgelände in Dudenhofen sowie auf der Ko-HAF-Teststrecke auf Autobahnen rund um Frankfurt am Main validiert. Opel baut zudem einen Prototypen, der die zentralen Funktionen kooperativen hochautomatisierten Fahrens auf Autobahnen beherrschen soll - vom selbstständigen Auffahren auf die Autobahn und Einfädeln in den fließenden Verkehr über das Spurhalten, Mitschwimmen und Überholen bis hin zum Verlassen der Autobahn. Zur Abschlusspräsentation von Ko-HAF im September 2018 soll dann das hochautomatisierte Fahren mit dem Opel-Prototypen im realen Verkehr auf der Autobahn demonstriert werden.

www.ko-haf.de