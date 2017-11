Merken Gemerkt

Merken

10.11.2017

ZVEI-Fachverband Elektrobahnen und -Fahrzeuge mit neuem Geschäftsführer

Zum neuen Geschäftsführer der ZVEI-Fachverbände Elektrobahnen und -Fahrzeuge sowie Fahr- und Freileitungsbau wurde Olaf Zinne berufen. Er verantwortet im Verband zudem die neu gegründete Plattform „Smart Mobilty“.

Olaf Zinne © ZVEI

Zinne folgt auf Herbert Zimmermann, der über zwanzig Jahre in beiden ZVEI-Fachverbänden präsent war und jetzt in den Ruhestand getreten ist.

Zinne ist Volljurist und absolvierte ein Masterstudium in den USA. Zuletzt war er über fünf Jahre für den ADAC in Berlin tätig. Zinne will neue Mobilitätskonzepte verstärkt im Verband abbilden: „Digitalisierung und Vernetzung bieten eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Es wird darum gehen, diese insbesondere mit der fachverbands-übergreifenden Plattform verstärkt in den Fokus zu nehmen.“ Es gelte, die deutsche Elektroindustrie als Schlüsselindustrie im Wachstumsbereich Mobilität weiter zu stärken.

zum ZVEI