23.01.2019

Zusammenarbeit von Xilinx mit ZF, Daimler, Neusoft Reach und MINIEYE Kooperation

Xilinx hat Kooperationen mit vier Unternehmen der Automobil-Elektronik angekündigt. Dabei geht es um die Entwicklung von automotiven AI-Systemen (Artificial Intelligence), automatischen Fahrsystemen (Automated Drive) und fortschrittlichen ADAS-Systemen (Advanced Driver Assistance System). Die Zusammenarbeit betrifft ZF, Daimler, Neusoft Reach und MI-NIEYE.

© Xilinx

ZF ist ein Tier-1 Automobil-Zulieferer für Antriebsstrang- und Chassis-Technologie, sowie für aktive und passive Sicherheitssysteme. Die Zynq UltraScale+ MPSoC-Plattform von Xilinx wird von ZF in der fort-schrittlichen AI-basierten automotiven Steuereinheit ProAI eingesetzt. Das soll automatisierte Fahr-Applikationen ermöglichen.

Xilinx Technologie trägt auch zur AI-Verarbeitung des MBUX Interior Assistant im Mercedes-Benz CLA SUV bei.

Die Kollaboration mit dem chinesischen Anbieter Neusoft Reach im Bereich ADAS erstreckt sich auf ein Domain Controller System für autonome Fahr- und automatische Einpark-Funktionen. Das System von Neusoft Reach basiert auf den automotive-qualifizierten Zynq MPSoCs. Es bietet einen Software Development Kit (SDK) und verfügt über Computing-Ressourcen, die es den Autoherstellern ermöglichen, ihre eigenen Applikationen zu entwickeln. Neusoft Reach Automotive Technology entwickelt seit knapp 30 Jahren automotive System-Software für OEMs mit F&E-Standorten in China, Japan, Deutschland und den USA.

Eine weitere Technologie-Kooperation betrifft die 2013 gegründete MI-NIEYE. Mit dem Unternehmen hat Xilinx ein Projekt für Turnkey Sensor-Systeme in ADAS-Applikationen vereinbart. MINIEYE ist ein in China täti-ger Entwickler von Systemen zur visuellen Perzeption mit Standorten in Shenzhen, Nanjing und Beijing. Die mit Xilinx entwickelten IP-Lösungen zielen auf OEMs und Tier-One Zulieferer. Sie basieren auf den Zynq-7000 und Zynq UltraScale+ Auto-grade MPSoC Plattformen und ermöglichen Sensor-Funktionalitäten auf den SAE-Autonomie-Ebenen 1 bis 3.

