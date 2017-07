Merken Gemerkt

30.06.2017

Zusammenarbeit für die Versorgung europäischer Hersteller von Batteriezellen

BASF und PJSC MMC Norilsk Nickel (Nornickel) haben eine Absichtserklärung unterzeichnet und exklusive Verhandlungen über die Lieferung von Rohstoffen für die zukünftige Herstellung von Batteriematerialien für Lithium-Ionen-Batterien in Europa begonnen.

BASF beabsichtigt in einem ersten Schritt, bis zu 400 Millionen € zu investieren, um branchenführende Produktionsanlagen für Kathodenmaterialien in Europa zu bauen. Durch die geplante Vereinbarung würde BASF die Rohstoffe von der Nornickel Metallraffinerie im finnischen Harjavalta beziehen. Nornickel würde für eine sichere Versorgung mit Nickel und Kobalt zu Marktpreisen aus seinen Minen in Russland sorgen. Neben seiner führenden Rolle im Bereich Rohstoffgewinnung wird Nornickel auch umfassende Erfahrung in den Bereichen Metallveredelung und -handel in die Zusammenarbeit einbringen.

BASF ist im asiatischen und US-amerikanischen Markt ein etablierter Anbieter von Kathodenmaterialien durch BASF TODA Battery Materials LLC in Japan und die Produktionsanlage der BASF in Elyria, Ohio. Eine Zusammenarbeit mit Nornickel wird die Grundlage bilden, um BASF erweiterten Zugang zu dem sich entwickelnden Markt für Kathodenmaterialien in Europa zu verschaffen und an Wachstumschancen in dieser Region teilzuhaben.

„Die beabsichtigte Zusammenarbeit mit Nornickel und der Bau neuer Produktionsanlagen für Batteriematerialien in Europa werden zu einer stabilen Lieferkette führen und es BASF ermöglichen, die Produktion von Batteriematerialien global auszuweiten“, sagte Kenneth Lane, Leiter des BASF-Unternehmensbereichs Catalysts. „Dies passt zudem zu den Wachstumsstrategien beider Unternehmen, den Bereich nachhaltiger Technologien auszuweiten.“

Nornickels Standort in Harjavalta ist bestens für eine vertikal integrierte Produktion von Vorstufen für Kathodenmaterialien für den europäischen Markt geeignet. Verschiedene Hersteller von Batteriezellen haben den Bau von Produktionsanlagen für Batterien für elektrische Fahrzeugantriebssysteme in Europa angekündigt oder bereits damit begonnen. Die lokale Produktion von Vorstufen für Kathodenmaterialien ist ein wichtiger Schritt, um die Entwicklung dieser Branche in Europa zu unterstützen. Diese Entwicklung einer regionalen Lieferkette für Batteriematerialien in Europa wird Beschaffungsrisiken für Batteriezellenhersteller und Autohersteller reduzieren.