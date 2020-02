Merken Gemerkt

04.02.2020

ZKW baut Entwicklungslabor und Logistikzentrum Neubau

ZKW baut seinen Firmensitz in Wieselburg (Österreich) aus und baut ein neues Logistikzentrum sowie ein neues Entwicklungslabor. Das Projekt umfasst eine Fläche von 2.500 Quadratmeter und eine Investition von rund sieben Millionen Euro in den nächsten zwei Jahren. Der Spatenstich bei dem Lichtsysteme-Spezialist wird im Frühjahr 2020 erfolgen. Im Sommer 2021 soll das neue Labor gemeinsam mit der neuen Logistiklösung in Betrieb gehen.

Um sich für die zukünftigen Anforderungen der Automotive-Industrie vorzubereiten, erweitert ZKW neben dem bestehenden Elektronikwerk in Wiener Neustadt seine Kompetenzen im Bereich Elektronik sowie Entwicklungs- und Prüftechnik. Das neue Entwicklungslabor wird mit Testequipment für die Qualitätsprüfung von Scheinwerfersystemen ausgerüstet. Erweitert werden die Möglichkeiten zum Testen von Elektronik-Komponenten, wie etwa die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).

In der Messtechnik wird in automatisierte Prüfungsüberwachung sowie modernes Equipment investiert. Unter anderem werden Computer-Tomographen zum Durchleuchten und Vermessen von Bauteilen eingesetzt. Es ist geplant, einzelne Prüfungen nach dem ISO 17025-Standard zertifizieren zu lassen.

Die ZKW Group produziert Beleuchtungen und Elektronikmodule für Automobilhersteller. Zu den Produkten zählen Komplett-LED-Systeme. Die ZKW Group verfügt weltweit über insgesamt zehn Standorte, die in den Bereichen Entwicklung und Produktion vernetzt sind. Im Jahr 2019 beschäftigte der Konzern knapp 9.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Gesamtumsatz von über 1,25 Milliarden Euro.