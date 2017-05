Merken Gemerkt

22.05.2017

ZF und e.GO Moove entwickeln People und Cargo Mover

ZF hat über seine Tochter Zukunft Ventures mit der e.GO Mobile AG ein Joint Venture abgeschlossen. Ziel des neuen Gemeinschaftsunternehmens e.GO Moove mit Sitz in Aachen sind Entwicklung, Produktion und Vertrieb eines autonomen People und Cargo Movers für den urbanen Raum.

Prof. Dr. Günther Schuh (rechts), CEO der e.GO Mobile AG, und Torsten Gollewski (links), Leiter der Vorentwicklung bei ZF und Geschäftsführer der ZF-Beteiligungsgesellschaft Zukunft Ventures GmbH, präsentieren den People und Cargo Mover. Das autonom fahrende Fahrzeug wird als gemeinsames Produkt des Joint Ventures e.GO Moove von ZF und e.GO gebaut.(© ZF/e.GO)

Ein erster Prototyp wurde jetzt auf dem Campus der RWTH Aachen vorgestellt. "Autonome, vernetzte und damit hochflexible E-Shuttle-Fahrzeuge werden in den urbanen Ballungszentren der Zukunft eine bedeutsame Rolle als gleichermaßen sichere, komfortable, effiziente wie umweltschonende Verkehrsträger spielen", sagte Dr. Stefan Sommer, Vorstandsvorsitzender der ZF Friedrichshafen AG. Neben dem Antriebssystem wird ZF seine ADAS-, Fahrwerks- sowie Sensor-Fusion-Technologien beisteuern. Die skalierbare Supercomputing-Steuerbox ZF ProAI wird dabei als ins Fahrzeug integriertes, Cloud-updatefähiges System eine zentrale Rolle spielen. Der auf KI-Algorithmen für Vehicle-to-Infrastructure-Applikationen ausgelegte Rechner kann mit anderen Fahrzeugen und mit der Umgebung kommunizieren und so im Sinne einer Schwarmintelligenz Fahrzeugflotten sicherer und effizienter machen. Dazu arbeiten ZF, Nvidia und e.GO Mobile gemeinsam an der Entwicklung und Validierung von autonomen Fahrfunktionen für den e.GO Mover.