19.11.2019

ZF und Danfoss vereinbaren strategische Partnerschaft Leistungsmodule

ZF Friedrichshafen und die dänische Danfoss intensivieren eine bestehende Zusammenarbeit durch den Aufbau einer strategischen Partnerschaft. Die Partner planen, Leistungsmodule strapazierfähiger zu machen und deren Wirkungsgrad zu erhöhen. Diese Module kommen in Leistungselektroniken zum Einsatz, die als elektronische Steuerungen für elektrifizierte Antriebe dienen.

In der Partnerschaft wollen beide Unternehmen gemeinsam forschen und entwickeln. Zugleich wird Danfoss als ein Lieferant für Leistungsmodule fungieren. Ein erster Meilenstein dieser Partnerschaft ist der Lieferauftrag für ein ZF-Projekt, das 2022 in Serie gehen soll. Neben 400-V-Standardanwendungen haben beide Unternehmen mit der gemeinsamen Entwicklung eines 800-V-Leistungsmoduls für ein Serienprojekt begonnen.

In Elektro- und Hybridfahrzeugen steuern Leistungsmodule als Kernbestandteil von Leistungselektroniken die Energieversorgung des Antriebs. Die Entwicklung platzsparender Leistungselektroniken mit effizienten Leistungsmodulen unterstützt die nachhaltige Senkung von CO2-Emissionen aus dem Verkehr.

Harald Deiss, Leiter ZF Business Unit Electronic Systems, Jörg Grotendorst, Leiter ZF Division E-Mobility, Kim Fausing, CEO Danfoss Gruppe, Claus A. Petersen, Leiter Danfoss Silicon Power bei der Vertragsunterzeichnung © ZF

Für die Leistungsmodule von Danfoss sollen unter anderem auch die Leistungshalbleiter verwendet werden, die ZF im Rahmen der kürzlich gemeldeten Zusammenarbeit mit Cree entwickelt. Seit Januar 2016 bündelt ZF seine Aktivitäten in der Elektromobilität in der Division E-Mobility mit Sitz in Schweinfurt. Insgesamt arbeiten mehr als 9.000 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten weltweit in der ZF-Division E-Mobility.

Danfoss Silicon Power ist eine Tochtergesellschaft der Danfoss Gruppe und produziert u.a. kundenspezifische Leistungsmodule für Automobil-, Industrie- und erneuerbare Energie

