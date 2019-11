Merken Gemerkt

08.11.2019

ZF und Cree entwickeln elektrischen Antriebsstrang eMobility

ZF Friedrichshafen und Cree haben eine strategische Partnerschaft vereinbart, um gemeinsam Siliziumkarbid-Halbleiter für die Leistungselektronik in Elektroantrieben zu entwickeln. Damit intensivieren beide Unternehmen eine bereits bestehende Zusammenarbeit.

Jörg Grotendorst (links), Leiter der ZF-Division E-Mobility mit Cengiz Balkas, Senior Vice President und Geschäftsführer von Wolfspeed, bei der Vertragsunterzeichnung © ZF

Der künftige Einsatz von Siliziumkarbid-basierten Leistungshalbleitern wird im Gegensatz zur Standard-Siliziumtechnologie die Reichweite für Elektrofahrzeuge erhöhen. Aufgrund der hohen Batteriekosten stellt der effiziente Elektroantrieb ein enormes Wachstumspotenzial dar. Insbesondere die Siliziumkarbid-Technologie in Verbindung mit der 800-V-Bordnetzspannung trägt dazu bei, die Effizienz weiter zu steigern.

Elektrifizierte Antriebsstränge tragen dazu bei, die Emissionsgrenzwerte zu erreichen und Mobilität nachhaltig zu gestalten. ZF hat bereits Aufträge für Siliziumkarbid-Elektroantriebe erhalten; ein erster Meilenstein der Partnerschaft mit Cree ist die gemeinsame Zusammenarbeit bei diesen Projekten. Bis 2022 wollen beide Unternehmen einen elektrischen Antriebsstrang aus Siliziumkarbid von ZF auf den Markt bringen.

Seit Januar 2016 bündelt ZF seine Aktivitäten in der Elektromobilität in der Division E-Mobility mit Sitz in Schweinfurt. Insgesamt arbeiten mehr als 9.000 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten weltweit in der ZF-Division E-Mobility.

Cree bietet über seinen Geschäftsbereich Wolfspeed ein Sortiment an Siliziumkarbid- und GaN (Galliumnitrid)-Leistungs- und HF-Lösungen an. Erst kürzlich hat das Unternehmen angekündigt, die Kapazitäten für die Produktion von Siliziumkarbid-Bauelementen signifikant zu erhöhen.

