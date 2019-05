Merken Gemerkt

15.05.2019

ZF übernimmt Simi Reality Motion Systems Firmenkauf

ZF übernimmt 90 Prozent der Anteile an der Simi Reality Motion Systems. Das Unternehmen mit derzeit 35 Mitarbeitern entwickelt bildbasierte 3D-Systeme zum Erfassen und Analysieren menschlicher Bewegungen. Die Technologien sind in der Automobilindustrie für Systeme zur Insassenerkennung wichtig. Diese sind beim autonomen Fahren ein wesentliches Element der integrierten Sicherheit.

Der Kauf von Simi ist ein wichtiger Schritt für ZF, um das 3D-System zum Erkennen von Fahrzeuginsassen und Objekten im Innenraum zu optimieren. © ZF

Mit der Entwicklung neuer Innenraumkonzepte für hochautomatisiertes oder autonomes Fahren werden neue Sitzpositionen möglich, da der Fahrer die Verantwortung ganz oder teilweise ans Fahrzeug übergeben kann. Zum Entspannen während der Fahrt kann der Insasse den Sitz beispielsweise stärker nach hinten rücken oder die Sitzlehne stärker neigen als es heutige Fahrzeugkonzepte erlauben.

Für den bestmöglichen Schutz der Insassen in diesen nicht-konventionellen Sitzpositionen muss das Fahrzeug die Größe, Lage und Position des Insassen erkennen können. Mit der Beteiligung an Simi will ZF seine Kompetenz stärken, über die das Unternehmen schon bei Insassenschutzsystemen wie Sicherheitsgurten, Airbags oder Lenkrädern verfügt. Im Verbund mit Sensorik zum Umfeld- und Innenraumerkennung und entsprechender Software ist ZF auf dem Markt automotiver Sicherheitstechnik breit aufgestellt.

