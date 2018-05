Merken Gemerkt

04.05.2018

ZF tritt Blockchain-Initiative MOBI bei Standardisierung

ZF beteiligt sich als Gründungsmitglied an der Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI). Die Vereinigung von Unternehmen und Organisationen der Automobil- und Technologieindustrie will ein einheitliches Blockchain-Netzwerk schaffen. Mit der Teilnahme an der Initiative wollen die Mitglieder den Mobilitätssektor mit geschützten, dezentralen Blockchain-Anwendungen effizienter, sicherer und kostengünstiger gestalten.

© ZF

Um Hackerangriffe zu verhindern, müssen Fahrzeug- und Infrastruktursoftware noch besser vor Cyberangriffen geschützt werden. Mit Blockchain könnten digitale Mobilitätsanwendungen vor Manipulationen und kriminellen Abgriffen abgesichert werden, da diese Technologie Daten dezentral kryptografisch verschlüsselt und damit vor Manipulationen geschützt übermittelt. Bislang konnte sich die Automobilindustrie noch nicht auf einheitliche Standards für diese Technologie verständigen. Deshalb beteiligt sich ZF als Gründungsmitglied zusammen mit anderen Organisationen an der Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI). Das Ziel der Allianz ist, Kompatibilitätsstandards für Blockchain-Anwendungen zu etablieren und einen offenen, innovationsgetriebenen Markt für digitale Services aller Mobilitätsbereiche zu schaffen.

ZF entwickelte bereits eine Blockchain-basierte Mobilitätsanwendung. Die „Car eWallet“-Technologie des Konzerns erlaubt es Fahrzeugen, mit anderen Maschinen in Bezug auf technische Services zu interagieren und eigenständig verkehrsbezogene Services wie Park-, Maut- oder Ladegebühren zu bezahlen. Ein solches System gewinnt vor allem deswegen an Bedeutung, weil immer mehr hochautomatisierte oder autonome Fahrzeuge auf den Markt kommen.

Die Vorteile

Ein einheitliches Blockchain-Netzwerk erlaubt es Fahrzeugen, Serviceanbietern oder auch Infrastruktureinrichtungen, auf direktem Weg miteinander zu kommunizieren. So können Verkehrsteilnehmer lokal und direkt mit Steuer- und Verkehrsbehörden sowie mit Cloud-Services Transaktionen abwickeln statt indirekt über ein zentrales Rechenzentrum. Das eliminiert die Komplexität und Abhängigkeit, die normalerweise mit solchen Vorgängen verbunden ist, da derzeit jeder Anbieter solcher Services unterschiedliche Anforderungen an die Softwarearchitektur stellt.

Mit einem gemeinsamen Standard würden sich außerdem Fahr- und Diagnosedaten leichter speichern, übertragen und auswerten lassen. Davon profitieren angesichts kommender autonomer Fahrzeuge insbesondere Taxi- und Mitfahr-Anbieter. Blockchain-Technologie kann außerdem dabei helfen, Betrugs- und Manipulationsversuche sowie Cyberangriffe zu verhindern.



Mittelfristig will die Initiative diesen Markt nicht nur für private Pkw und Motorräder öffnen. Ein einheitlicher Blockchain-Standard könnte auch den öffentlichen Nahverkehr und Fahrgemeinschaften unterstützen, was das Verkehrsaufkommen reduziert und die Umwelt entlastet.

