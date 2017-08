Merken Gemerkt

Merken

09.08.2017

ZF steigert im 1. Halbjahr 2017 Umsatz und Gewinn

Im ersten Halbjahr 2017 setzte ZF insgesamt 18,3 Milliarden Euro um. Dies sind 481 Millionen Euro und damit 2,7 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) lag im ersten Halbjahr 2017 bei 1,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,1 Milliarden Euro).

©ZF Friedrichshafen AG

ZF geht von einer stabilen Geschäftsentwicklung für das Gesamtjahr 2017 aus. „Der Umsatz wird für das Gesamtjahr 2017 über 36 Milliarden Euro liegen“, sagt Finanzvorstand Sauer.

ZF ist ein Technologiekonzern in der Antriebs- und Fahrwerktechnik sowie der aktiven und passiven Sicherheitstechnik. Das Unternehmen ist mit 137.000 Mitarbeitern an rund 230 Standorten in nahezu 40 Ländern vertreten. Im Jahr 2016 hat ZF einen Umsatz von 35,2 Milliarden Euro erzielt.

weitere Informationen