04.04.2018

ZF mit Rekordumsatz im Jahr 2017 Finanzen

ZF Friedrichshafen will die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung weiter erhöhen. Das hat der seit 1. Februar amtierende Vorstandsvorsitzende Wolf-Henning Scheider angekündigt. Eine gute Voraussetzung dafür ist der Rekordumsatz von 36,4 Milliarden Euro vom Finanzjahr 2017.

© ZF

Das Jahresergebnis 2017 entspricht bereinigt um Wechselkurseinflüsse und M&A-Aktivitäten einem organischen Zuwachs von sechs Prozent. Die Schulden aus der Übernahme von TRW Automotive hat ZF weiter reduziert und weist trotz höherer Forschungs- und Entwicklungskosten ein höheres bereinigtes EBIT von 2,3 Milliarden Euro aus.

Für Forschung und Entwicklung hat ZF im letzten Jahr 2,2 Milliarden Euro aufgewandt, ein Plus von nahezu 15 Prozent gegenüber 2016. Auch in diesem Jahr sollen weltweit erneut deutlich mehr als zwei Milliarden in die Entwicklungsarbeit fließen, um damit Elektroantriebe und die Hybridisierung der Getriebetechnik voranzutreiben und die Fahrzeugsicherheitssysteme sowie das automatisierte Fahren weiterzuentwickeln. Die sogenannte F&E-Quote wird dadurch von 6,1 Prozent auf etwa 6,5 Prozent in diesem Jahr steigen. Ebenso will ZF die Investitionen in Sachanlagen (2017: 1,4 Milliarden Euro) weiter hochhalten. Geplant sind unter anderem zwei neue Werke für die Produktion von Komponenten für Elektroantriebe.

Umsatz steigt um sechs Prozent

Den Konzernumsatz hat ZF im Jahr 2017 nominal um 3,6 Prozent auf 36,4 Milliarden Euro gesteigert (2016: 35,2 Milliarden Euro). Bereinigt um Wechselkurseinflüsse und M&A-Aktivitäten sind die Umsatzerlöse organisch um sechs Prozent gestiegen. Überdurchschnittliche Umsatzzuwächse gab es in den Divisionen Nutzfahrzeugtechnik (plus 7,2 Prozent) und Pkw-Antriebstechnik (plus 9,3 Prozent).

Das Wachstum in den Regionen verlief unterschiedlich. In Europa und Nordamerika stiegen die Umsätze jeweils um mehr als drei Prozent, das organische Wachstum von acht Prozent in der Region Asien-Pazifik ermäßigte sich durch negative Währungseffekte des chinesischen Renminbis auf rund zwei Prozent. Nachdem die Wirtschaftskrise in Südamerika weitgehend überwunden zu sein scheint, legten die Umsätze dort, von einer niedrigen Basis ausgehend, signifikant um rund 26 Prozent zu.

Die Mitarbeiterzahl des ZF-Konzerns lag zum Stichtag 31. Dezember 2017 weltweit bei 146.148 (2016: 136.820). Zusätzliche Stellen entstanden vor allem innerhalb der Divisionen Aktive & Passive Sicherheitstechnik, E-Mobility, Pkw-Fahrwerktechnik und Pkw-Antriebstechnik, vor allem in den Ländern China, Mexiko, Portugal, USA und Deutschland. Davon entfallen weltweit rund 1.700 Stellen allein auf den Bereich Forschung und Entwicklung.

ZF hat im vergangenen Jahr nicht nur seinen Umsatz, sondern auch den Gewinn gesteigert. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg von 2,2 auf 2,3 Milliarden Euro; die bereinigte EBIT-Marge lag mit 6,4 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres. Sowohl Umsatz als auch Gewinn liegen damit am oberen Rand der Anfang 2017 prognostizierten Werte.

