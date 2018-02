Merken Gemerkt

14.02.2018

ZF: Lösungen und Visionen für das autonome Fahren Autonomes Fahren

ZF arbeitet mit Automobilherstellern wie Chery am autonomen Fahren in China. Dabei kommt der Supercomputer ZF ProAI zur Anwendung. Die künstliche Intelligenz von ZF ermöglicht in diesem Fall autonome Fahrfunktionen auf Level 3. Davon profitieren Fahrer, die entlastet werden sowie alle Verkehrsteilnehmer, weil die Assistenzsysteme eine insgesamt höhere Sicherheit im Straßenverkehr ermöglichen.

ZF wird gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern, dem auf KI spezialisierten Computing-Unternehmen Nvidia und dem chinesischen Technologiekonzern Baidu, am autonomen Fahren arbeiten. Die Supercomputing-Rechenleistung der KI-Steuerbox ProAI macht damit Deep-Learning-Algorithmen in erschwinglichen Fahrzeugen möglich.

Nachfrage nach E-Mobility-Lösungen

Die Nachfrage nach E-Mobility-Lösungen steigt, wie sie die 2016 gegründete ZF-Division E-Mobility gemeinsam mit ihren Divisionen der Fahrwerks- und Antriebstechnik von ZF international bereitstellt. So wird ein europäischer Automobilhersteller den vollelektrischen Antrieb inklusive Leistungselektronik in Serie einsetzen. Allein dieser Volumenauftrag erstreckt sich auf etwa eine Million Einheiten über eine komplette Modell-Laufzeit.

Auch die Nachfrage nach ZF-Hybridgetrieben, die eine wichtige Brückentechnologie auf dem Weg zur reinen und lokal emissionslosen E-Mobilität sind, steigt deutlich an. Um die Nachfrage nach den integrierten E-Mobility-Lösungen zu bedienen, wird ZF zwei neue Fertigungsstandorte für Elektronikkomponenten für Getriebe errichten.

Neue Konzepte

Welche künftigen Marktchancen sich für ZF durch die Kombination von Technologien für autonomes Fahren und Elektrifizierung ergeben, zeigt der Konzern in einem Fahrzeugkonzept für die Zukunft - dem Rinspeed „Snap“. Hier stammt der komplette fahrbare Untersatz samt Sensorik und Elektronik für autonome Fahrfunktionen von ZF. Das Intelligent Dynamic Driving Chassis (IDDC) erlaubt es, auf demselben Unterbau verschiedene variable Fahrzeugkonzepte zu realisieren und je nach Bedarf kurzfristig umzurüsten. Die Technik bringt ZF auch in ein Joint Venture mit der e.GO Mobile AG für einen People und Cargo Mover ein.

