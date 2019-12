Merken Gemerkt

06.12.2019

ZF ist Partner der Mobility as a Service Alliance Plattform

ZF beteiligt sich an der "Mobility as a Service Alliance", einer europaweiten Interessengemeinschaft, die vernetzte Mobilitätskonzepte fördern und einheitliche Standards bei Technologien und Gesetzgebung schaffen will. Die MaaS Alliance" wurde im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft gegründet und plant, einen einheitlichen und offenen Markt für diese Lösungen innerhalb Europas und darüber hinaus zu ermöglichen.

© MaaS Alliance

Um bessere Mobilitätskonzepte zu planen, wollen Anbieter im Segment Mobility as a Service öffentliche Nahverkehrsmittel, Taxis, Ride- oder Bike-Sharing-Dienstleister zu einem lückenlosen Netz verknüpfen. Das Rückgrat dafür bilden autonom und emissionsfrei fahrende People und Cargo Mover sowie in der Perspektive Robo-Taxis, die den Fahrgast auf Bestellung an den gewünschten Zielort bringen. Um die Entwicklung und Verbreitung solcher Systeme voranzutreiben, ist ZF der "Mobility as a Service Alliance", einer europaweiten Interessengemeinschaft zur Förderung von MaaS-Konzepten, beigetreten.

Als Systemlieferant bietet ZF alle Komponenten für autonome People Mover aus einer Hand. Das Technologieportfolio des Konzerns deckt neben Sensorik, Zentralrechner, Software und Funktionen, Aktuatorik (z.B. Lenkung, Bremsen) und elektrischen Antrieben auch Sicherheitsprodukte ab. Gleichzeitig entwickelt ZF seine integrierten Systeme für vernetzte und automatisierte Anwendungen kontinuierlich weiter.

Im Frühjahr dieses Jahres hatte der Konzern mit einer Mehrheitsbeteiligung am niederländischen Mobilitätsanbieter 2getthere seine Position im Bereich MaaS-Lösungen gestärkt. 2getthere bietet seit über 20 Jahren autonome Shuttles für unterschiedlichste Anwendungen an. Das Einsatzspektrum der komplett automatisierten, elektrischen Transportsysteme reicht von Flughäfen, Gewerbe- und Themenparks bis hin zu städtischen Verkehrsinfrastrukturen. Gemeinsam mit den Partnern der "Mobility as a Service Alliance" will ZF die Herausforderungen, die neue Mobilitätskonzepte mit sich bringen, besser identifizieren und zukunftsfähige Lösungen finden.

