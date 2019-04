Merken Gemerkt

01.04.2019

ZF Friedrichshafen übernimmt Wabco Akquisition

Die ZF Friedrichshafen AG hat bekanntgegeben, dass sie Wabco zu 136,50 US-Dollar je Aktie übernehmen will. Der Vorstand sowie der Aufsichtsrat von ZF und das Board of Directors von Wabco haben der geplanten Akquisition zugestimmt. ZF erwartet, dass die Transaktion Anfang 2020 abgeschlossen werden kann.

© ZF

Die Transaktion unterliegt einer Reihe üblicher Vollzugsbedingungen, darunter die Zustimmung der bestehenden Aktionäre mit mehr als 50 Prozent der ausstehenden Aktien von WABCO sowie die Genehmigung durch die zuständigen Behörden. Das kombinierte Unternehmen hat einen Umsatz von rund 40 Milliarden Euro.

Wabco ist Zulieferer von Bremsregelsystemen, Technologien und Dienstleistungen zur Vernetzung von Lkw, Bussen und Anhängern. Wabco bietet integrierte Bremssysteme und Stabilitätsregelungen, Luftfederungen, Getriebeautomatisierung und Aerodynamik-, Telematik- und Flottenmanagementsysteme. Wabco ist an der New Yorker Börse notiert und erzielte 2018 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter – darunter 2.600 Ingenieure – in 40 Ländern weltweit.

