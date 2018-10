Merken Gemerkt

22.10.2018

ZF erwirbt 35% von ASAP Beteiligung

ZF Friedrichshafen übernimmt 35 Prozent der Geschäftsanteile des Entwicklungsdienstleisters ASAP Holding in Gaimersheim. Damit will ZF sich weitere Ressourcen für das autonome Fahren und die E-Mobilität sichern. Die ASAP Gruppe verfügt über Knowhow in den Bereichen autonomes Fahren, E-Mobilität, Vernetzung und Fahrzeug-Software.

Die vereinbarte Beteiligung folgt der ZF-Strategie, die Bereiche Elektromobilität und autonomes Fahren im Konzern deutlich zu stärken und um Software- und Validierungsthemen zu erweitern. Allein in diese beiden Bereiche wird ZF in den nächsten fünf Jahren rund zwölf Milliarden Euro investieren. Über den Wert der 35-Prozent-Beteiligung von ZF an ASAP haben die Partner Stillschweigen vereinbart.

Die Zentrale der ASAP-Holding GmbH in Gaimersheim © ASAP

