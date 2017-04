Merken Gemerkt

24.04.2017

ZF erweitert Entwicklungszentrum in Schanghai

Mit seinem erweiterten Entwicklungszentrum in Schanghai stellt ZF die Weichen für weiteres Wachstum im chinesischen Markt.

Die Entwickler arbeiten vor allem an Antriebs- und Fahrwerktechnik für alle Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen Produkte für die in China stark wachsende Elektromobilität. Das neue Entwicklungszentrum arbeitet eng mit dem ZF-Technologiezentrum in Anting (bei Schanghai) zusammen, das sich auf aktive und passive Sicherheitstechnik für den asiatischen Markt konzentriert.

ZF hat sein Entwicklungszentrum in Schanghai um zusätzliche Labore, Prüfstände und Büros erweitert (rote Umrandung). © ZF

Bis 2022 sollen 600 zusätzliche Ingenieure die aktuelle Belegschaft von 400 Entwicklern verstärken. Die Investitionen in Höhe von 50 Millionen Euro dienen auch einer umfassenden Erneuerung und Erweiterung der Testeinrichtungen. Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung von elektrifizierten oder rein elektrischen Antrieben. Auch für die Entwicklung von HMI-Bedieneinheiten gibt es im neuen ZF-Entwicklungszentrum Schanghai umfangreiche Testeinrichtungen.