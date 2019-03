Merken Gemerkt

14.03.2019

ZF eröffnet Technologiezentrum für Künstliche Intelligenz und Cybersecurity Forschung und Entwicklung

ZF gründet in Saarbrücken ein Technologiezentrum für Künstliche Intelligenz (KI) und Cybersecurity. In dem neuen „ZF AI & Cybersecurity Center“ will das Unternehmen seine Aktivitäten im Bereich der KI-Forschung ausbauen und künftig von dort aus alle KI-Aktivitäten koordinieren.

Eröffnung des „ZF AI & Cybersecurity Center“ in Saarbrücken (im Bild von links): Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Backes (Gründungsdirektor CISPA) , Tobias Hans (Ministerpräsident des Saarlandes), Wolf-Henning Scheider (Vorsitzender des Vorstands, ZF Friedrichshafen AG), Prof. Dr. Jana Koehler (Vorsitzende der Geschäftsführung DFKI) und Prof. Dr. Wolfgang Wahlster (ehem. Direktor und CEO des DFKI). © ZF

Es ist geplant, rund 100 neue Mitarbeiter in Saarbrücken einzustellen. Zu etwa zwei Dritteln sollen es KI-Spezialisten sein, ein weiteres Drittel der Experten fokussiert sich auf das Thema Cybersecurity. Damit ergänzen sie die mehr als 300 Beschäftigten, die bereits am zentralen Sitz der Forschung und Entwicklung in Friedrichshafen sowie weiteren Standorten des Unternehmens im In- und Ausland Lösungen im Bereich Künstlicher Intelligenz, Industrie 4.0 und Cybersecurity entwickeln und in Produkten und Diensten einsetzen. Künftig werden all diese Aktivitäten im gemeinsamen „ZF AI & Cybersecurity Center“ konsolidiert und – ergänzt um Forschungs- und Entwicklungsergebnisse – weltweit allen ZF-Geschäftsbereichen zur Verfügung gestellt.

ZF wird außerdem künftig als Gesellschafter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) und Strategischer Partner des Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit (CISPA) eng mit diesen Forschungseinrichtungen kooperieren. Mit der Zusammenarbeit mit DFKI und dem CISPA erweitert ZF seinen Forschungs- und Entwicklungsverbund, der aus internen und externen KI-Experten besteht. So hat ZF unter anderem auch über bestehende Partnerschaften mit NVIDIA, Microsoft, Intel Mobileye oder der Beteiligung am Entwicklungsdienstleister ASAP Zugriff auf KI-Expertise und spezialisierte Entwicklungsressourcen.

