01.09.2020

ZF beginnt mit der Produktion von Lidar-Sensoren Großauftrag

Ibeo Automotive Systems hat ZF Friedrichshafen mit der Produktion ihres „ibeoNEXT“ Lidar Systems beauftragt. Erste Chargen werden ab Oktober 2020 weltweit an Partner und Kunden ausgeliefert – darunter der chinesische Hersteller Great Wall Motor, der den ibeoNEXT in seinem Premium-SUV-Modell „Wey“ ab 2022 in Serie einsetzt. ZF ist zu 40 Prozent an Ibeo beteiligt.

Der ibeoNEXT Lidar-Sensor basiert auf einer neuartigen Photonen-Lasermesstechnik und kommt vollkommen ohne bewegliche Teile aus (Solid-State), was ihn robuster gegenüber Umwelteinflüssen und Erschütterungen macht. Durch das parallele Verarbeiten vieler Laserimpulse generiert der Sensor quasi in Echtzeit ein hochauflösendes 3D-Modell seiner Umgebung, das Leitplanken und Fahrbahnmarkierungen ebenso erkennt wie Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger sowie deren Position und Bewegung.

Der ibeoNEXT Solid-State Lidar wird von ZF produziert, ab Oktober an erste Kunden und Partner ausgeliefert. Erstmals in Serie geht er im Premium-SUV „Wey“ von GWM. (© Ibeo)

Das kompakte Solid-State Sensor-Design des ibeoNEXT wurde – wie auch seine Steuereinheit – von Ibeo nach hohen Automotive-Standards entwickelt. Mit der Produktion beider Komponenten hat Ibeo die ZF Friedrichshafen AG beauftragt. Derzeit läuft die Produktion der ersten Chargen in Plouzané nahe Brest (Frankreich), die ab Oktober 2020 weltweit an Kunden und Partner ausgeliefert werden.

„Lidar Systeme sind unserer Überzeugung nach eine Schüsseltechnologie beim automatisierten und insbesondere beim autonomen Fahren, da sie hochauflösende 3D-Punktewolken ihres Umfelds liefern und aufgrund ihrer Lasertechnologie auch unter schlechten Wetterbedingungen funktionieren. Bei ZF setzen wir Lidar ab Level 4 konsequent in unserem Sensorset ein – aber natürlich trägt der Sensor bereits ab Level 2 zu deutlich mehr Sicherheit und Komfort bei“, sagt Aine Denari, Senior Vice President und General Manager der ZF-Division Elektronik und Advanced Driver Assist Systems (ADAS).

Großauftrag von Great Wall Motor

Zu den ersten Kunden, die den ibeoNEXT in Serie einsetzen werden, zählt Great Wall Motor: Chinas größter SUV- und Pick-up-Hersteller nutzt die Ibeo-Technologie für die künftigen Serienmodelle seines Premium-SUVs „Wey“. Das Lidar-System wird ab 2022 in der Serie eingesetzt und ermöglicht mit einem Highway-Piloten automatisiertes Fahren auf Level 3. Der GWM Wey wird damit in der Lage sein, längere Autobahnstrecken selbstständig zu fahren. Das System umfasst den ibeoNEXT Solid-State Lidar, eine Steuerungseinheit sowie eine von Ibeo entwickelte Perception-Software, die Objekte erkennt und so im Zusammenspiel mit anderen Systemen eine sichere Fahrt ermöglicht.

