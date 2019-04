Merken Gemerkt

17.04.2019

ZF baut Produktions- und Entwicklungskapazitäten in China aus Asien

Mit dem Aufbau weiterer Werke und dem Ausbau der Entwicklungskapazitäten verstärkt ZF sein Engagement in China. Seit 1994 unterhält der Konzern dort eigene Produktionsstandorte – aktuell sind es 32. ZF bietet Kunden in China u.a. Lösungen für E-Mobilität und autonomes Fahren.

ZF ist seit 1994 mit eigenen Werken in China präsent und unterhält hier aktuell 32 Standorte. Die Mitarbeiterzahl von zuletzt rund 15.000 soll in den kommenden Monaten deutlich anwachsen. 2018 erwirtschaftete ZF in China einen Umsatz von mehr als 6 Milliarden Euro – den Großteil davon mit Antriebs- und Fahrwerktechnologie sowie mit Aktiver und Passiver Sicherheitstechnologie für Pkw und Nutzfahrzeuge sowie mit Antriebstechnik für Bau- und Landmaschinen. © ZF

ZF meldet dazu u.a. den Serienanlauf des 8-Gang-Automatgetriebes 8HP im ZF-Getriebewerk in Shanghai, wo schon seit 2004 Automatgetriebe mit fünf und später mit sechs Gangstufen produziert werden. Der Konzern wird ab sofort auch Kunden vor Ort damit versorgen. Eine Variante für Plug-in-Hybrid-Antriebe lässt sich mit dem 8HP ebenfalls realisieren.

Auch rein elektrische Antriebe wird ZF in absehbarer Zeit in China produzieren; die entsprechende Fertigung wird aktuell aufgebaut. Um die Nachfrage nach Pkw-Elektrolenkungen in China stärker durch lokale Produktion zu bedienen, errichtet der Konzern am Standort Zhangjiagang ein neues Lenkungswerk – das dann größte der bisher 32 Werke von ZF in China.

Den Nutzfahrzeugmarkt wird ZF ebenfalls stärker lokal von China aus bedienen: Ein Joint Venture mit dem Nutzfahrzeughersteller Foton nimmt in wenigen Wochen unter anderem die Produktion des automatischen und hybridfähigen Nutzfahrzeuggetriebes TraXon auf. Dazu entsteht ein gemeinsames Produktionswerk südlich von Shanghai.

Steigende Mitarbeiterzahlen

Seit 2018 leitet ZF-Vorstandsmitglied Dr. Holger Klein, verantwortlich für die Marktregion Asien-Pazifik, die Geschäfte in der Region vor Ort im China-Headquarter des Konzerns in Shanghai. Das anhaltend starke Wachstum führt auch zum Ausbau der Entwicklungskapazität in China: ZF wird dazu vor Ort 1.000 zusätzliche Ingenieure einstellen. Schon heute sind die beiden Entwicklungszentren im Großraum Shanghai fest in das weltweite Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk des Konzerns eingebunden.

Mit seinem Angebot entlang der vier strategischen Kompetenzfelder E-Mobilität, Autonomes Fahren, Integrierte Sicherheit sowie Vehicle Motion Control ist ZF für chinesische wie auch für internationale Automobilhersteller mit Präsenz in China ein Technologiepartner. Ebenso bekommt ZF Bedeutung für so genannte „New Automotive Customers“, etwa Mobilitätsdienstleister, die für ihre Logistik- und Transportleistungen auf autonome Fahrfunktionen zurückgreifen werden.

