09.12.2019

Zellformierung für kundenspezifische Lithium-Ionen-Zellen eMobility

CUSTOMCELLS, Anbieter von speziellen Lithium-Ionen-Batteriezellen, wird eine Zellformierungslinie von Keysight in seiner Produktionsstätte in Tübingen installieren. Das Unternehmen stellt anwendungsbezogene, maßgeschneiderte Zellen her. Die Zusammenarbeit mit Keysight umfasst auch die Entwicklung und Validierung von Algorithmen, Software, Instrumentierungen und Formierungs-/Messmethoden.

© Keysight Technologies

Die Zellformierungslinie von Keysight bietet CUSTOMCELLS die industrielle Zellformierung, einschließlich Qualitätsmessungen, wie z.B. direkte Messung der Selbstentladung von Zellen und Zellimpedanz-Spektroskopie. Keysight liefert CUSTOMCELLS dafür eine Palette an Pouchzellen-Formfaktoren. Die Zellformierungslinie von Keysight ist so konzipiert, dass sie Pouchzellen von bis zu 200 mm x 200 mm in Druckbehältern umschließt, die verschiedenen Formierungsprozessen und -zyklen unterzogen werden. Die Software von Keysight wird alle Formierungs- und Messstationen miteinander verbinden, um eine sichere, webbasierte Kontrolle und den Zugriff auf die während des Formierungsprozesses gesammelten Daten zu ermöglichen.

Die Entwicklung und Herstellung der Batteriezellen unterstützt die Elektrifizierung von Fahrzeugen. Darüber hinaus wird Keysight eine Plattform für die kooperative Entwicklung und den Einsatz von Fertigungslösungen einschließlich Leistungselektronik sowie Vorrichtungs- und Softwarekomponenten zur Verfügung stellen. So wird ein moderner Fertigungsprozess für Pouchzellen in verschiedenen Größen ermöglicht.

