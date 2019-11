Merken Gemerkt

25.11.2019

Zahl der bei Verkehrsunfällen Getöteten vom September 2019 Statistik

Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat die Zahlen der in Deutschland bei Straßenverkehrsunfällen Getöteten für den September 2019 gemeldet. Demnach sind in diesem Monat in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen 277 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben gekommen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren das 61 Personen weniger als im September 2018. Die Zahl der Verletzten ist im September 2019 gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,7 % auf rund 35 900 zurückgegangen.

In den ersten neun Monaten 2019 erfasste die Polizei insgesamt rund 1,96 Millionen Straßenverkehrsunfälle. Das waren 0,5 % mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Darunter waren rund 225.400 Unfälle mit Personenschaden (-4,0 %), bei denen 2.311 Menschen getötet wurden. Damit ging die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Jahres 2018 um 6,6 % beziehungsweise 164 Personen zurück. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr sank um 4,3 % auf 287.800.

