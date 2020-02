Merken Gemerkt

17.02.2020

17.02.2020

Würth Elektronik jetzt mit Niederlassung in Belgien

Seine 23ste Vertriebsniederlassung hat Würth Elektronik am 29. Januar 2020 mit der Würth Elektronik België BV gegründet. Von Turnhout bei Antwerpen aus werden Kunden in Belgien und Luxemburg betreut. Die Belieferung mit Bauteilen und Mustern erfolgt laut Unternehmen innerhalb von 24 Stunden aus den Zentrallagern in Deutschland und Frankreich.

Die Eröffnung der Würth Elektronik België BV - von links sind zu sehen: Niels Braams, Country Manager Niederlande, Dimitri Verhaert, Country Manager Belgien, Thomas Schrott, CEO der Würth Elektronik eiSos Gruppe und Sebastian Valet, Geschäftsleitung bei Würth Elektronik eiSos © Würth Elektronik

Die Würth Elektronik eiSos Gruppe ist Hersteller elektronischer und elektromechanischer Bauelemente und beschäftigt derzeit 7.300 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 wurde ein Umsatz von 822 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Unternehmen ist in 50 Ländern aktiv und hat Fertigungsstandorte in Europa, Asien und Nordamerika. Das Produktprogramm umfasst EMV-Komponenten, Induktivitäten, Übertrager, HF-Bauteile, Varistoren, Kondensatoren, Widerstände, Quarze, Oszillatoren, Power Module, Wireless Power Transfer, LEDs, Sensoren, Steckverbinder, Stromversorgungselemente, Schalter, Taster, Verbindungstechnik, Sicherungshalter sowie Lösungen zur drahtlosen Datenübertragung.

Durch die Technologiepartnerschaft mit dem Formel-E-Team Audi Sport ABT Schaeffler und die Unterstützung der Formula-Student-Rennserie zeigt das Unternehmen seine Kompetenz im Bereich eMobility.

