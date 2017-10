Merken Gemerkt

Merken

10.10.2017

Würth Elektronik eiSos und Audi sind Partner in der Formel E

Würth Elektronik eiSos ist von Anfang an Technologiepartner des von ABT Sportsline gegründeten Formel-E-Rennteams. Nach der Übernahme des Teams um FIA-Formel-E-Weltmeister Lucas di Grassi durch Audi wird Würth Elektronik eiSos Technologiepartner des neuen Teams namens Audi Sport ABT Schaeffler sein.

Audi Sport übernimmt den Startplatz von ABT Sportsline. Das Team aus dem Allgäu ist seit Gründung der Elektrorennserie in der Formel E präsent und betreut künftig als operatives Einsatzteam die Audi-Rennwagen. Audi Sport ABT Schaeffler startet am 2./3. Dezember 2017 in Hongkong in die vierte Saison der Formel-E-Rennserie. Die Würth Elektronik eiSos Gruppe ist als Technologiepartner mit Audi bis 2021 verbunden.

Seit November 2016 wird mit den Technologiepartnern das Fahrzeug entwickelt, das in Saison 4 auf die Strecke kommt. Zur Weltpremiere in Neuburg hat Audi mit Weltmeister di Grassi den ersten rein elektrischen Rennwagen des Konzerns vorgestellt. Der neue Rennwagen mit dem Namen Audi e-tron FE04 hat für die kommende Saison einen neu entwickelten Antriebsstrang mit nur einem Gang.

Würth Elektronik eiSos konnte bereits in der Vergangenheit innovative Lösungen auf die Rennstrecke schicken. Beispielsweise sind seit der zweiten Saison Hochstromanschlüsse, sogenannte Redcube-Terminals, auf den Platinen des Wechselrichters verbaut. In der dritten Saison optimierten Würth und ABT Sportsline gemeinsam die Stützbatterie für das Cockpit. Das dazugehörige Batterieladegerät wurde ebenfalls im Rahmen der Technologiepartnerschaft gemeinsam entwickelt. Bei Würth Elektronik eiSos sieht man die Tatsache, sich konkret an der Weiterentwicklung der Rennwagen des Teams Audi Sport ABT Schaeffler beteiligen zu können, als Möglichkeit, Komponenten unter extremen Bedingungen einzusetzen und Lösungen für die eMobility voranzubringen.

© AUDI AG

weitere Informationen