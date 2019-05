Merken Gemerkt

Merken

29.05.2019

Würth Elektronik eiSos als Technologiepartner beim Berlin E-Prix 2019 eMobility

Am 25. Mai fand auf dem Flughafengelände Berlin Tempelhof der E-Prix statt- das aktuelle Rennen der Formel E. Als Technologiepartner war Würth Elektronik wieder mit dabei und unterstützte das Team von Audi Sport ABT Schaeffler mit seinen Fahrern Daniel Abt und Lucas di Grassi.

Der Audi e-tron FE 05: hier mit Fahrer Daniel Abt, der den sechsten Platz belegte. © Audi Motorsport Communications

Am Renntag beim E-Prix konnten die Zuschauer auch das eVillage besuchen und Autos der Zukunft ansehen und Neues zum Thema E-Mobilität erfahren. Schon seit der ersten Saison 2014 steht Würth Elektronik dem Team Audi Sport ABT Schaeffler als Technologiepartner zur Seite. Damals gelang Lucas di Grassi bei der ersten vollelektronischen Rennserie in Peking ein historischer Sieg. In der 3. Saison (2016/2017) wurde Fahrer Lucas di Grassi Weltmeister. In der 4. Saison (2017/2018) wurde Audi Sport ABT Schaeffler Team-Weltmeister.

Das aktuelle Heimrennen im Mai 2019 läutete für das Rennteam Audi Sport ABT Schaeffler die heiße Endphase der diesjährigen Saison ein. Am Ende fiel der Sieg unter den 11 Teams eindeutig aus: Lucas di Grassi gewann das Rennen in Berlin. Daniel Abt fuhr als Sechster durch das Ziel. Somit belegt das Team nach dem 10. von 13 Rennen dieser Saison in der aktuellen Gesamtwertung Platz 2 der Konstrukteurs-Teamweltmeisterschaft. Es folgen noch ein Rennen in Bern (22.06.2019) sowie ein Doppelrennen in New York (13./14.07.2019).

Die Formel E ist für Würth Elektronik ein Testfeld, um Bauteile unter Extrembedingungen zu testen. Dort bekommt das Unternehmen wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Automobil- und Wandlerkomponenten. Im Gegenzug erhält das Team Zugang zu Laborausstattung, kundenspezifischen Lösungen weiteren Unterstützungsleistungen. Themenfelder, in denen Komponenten von Würth Elektronik eiSos zum Einsatz kommen können, sind unter anderem New Mobility, 3D-Druck und Wireless Connectivity. Diese werden im Competence Center und im eiCamp auf dem EUREF-Campus am Standort Berlin kontinuierlich weiterentwickelt.

weitere Informationen