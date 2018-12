Merken Gemerkt

Merken

25.12.2018

Women’s World Car of the Year 2018 verliehen Preisverleihung

Eine internationale Jury aus Automobiljournalistinnen hat den Volvo XC40 zum „Women’s World Car of the Year 2018“ gewählt. 34 Jurorinnen aus 27 Ländern kürten das erste Volvo Kompakt-SUV zur besten automobilen Neuerscheinung des Jahres. In zwei geheimen Abstimmungsrunden setzte sich der Volvo XC40 dabei gegen fünf Wettbewerbsmodelle durch.

Beim weltweit einzigen Automobil-Award mit einer ausschließlich weiblichen Jury spielen Kriterien wie Sicherheit, Preis-Leistung, Erscheinungsbild, Stauraum, Kinderfreundlichkeit, Fahrkomfort und Umwelteigenschaften, aber auch Farbauswahl und Sex-Appeal eine Rolle.

Der Preisträger © Volvo

zu Volvo