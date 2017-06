Merken Gemerkt

Merken

27.06.2017

Wind River leitet Automobilversuch in Ohio

Wind River arbeitet mit dem Transportation Research Center (TRC), der Ohio State University (OSU) und der Stadt Dublin zusammen, um intelligente, vernetzbare und autonome Technologien weiterzuentwickeln.

© Wind River

Die geplante Zusammenarbeit – fokussiert auf die Region Columbus in Central Ohio – zielt darauf ab, das Lernen in der Automotive Community zu beschleunigen. Die Gruppe will Strategien und Technologien entwickeln, die mit entsprechender Daten- und Funktionssicherheit das Tempo, die Qualität, die Entwicklung sowie den Test und die Implementierung von Technologien für selbsfahrende und andere vernetzte Fahrzeuge erhöht.

Die Gruppe plant, aufkommende Technologien zu testen, um herauszufinden, wie eine symbiotische Partnerschaft zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur den Alltag von Bewohnern einer Kommune verbessern kann. Zusätzlich zu den selbstfahrenden Autos selber plant die Gruppe, Technologien wie Fahrzeug-zu-Fahrzeug- und Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation, vernetzte Fahrzeug-Cockpit-Software, Smart Sensing und Mapping und das damit verbundene Sammeln von Daten zu testen. Da Studenten des Bundesstaates Ohio sowie Forscher und Fakultäten eine entscheidende Rolle spielen, beabsichtigt die Zusammenarbeit auch, die nächste Generation von Automotive-Köpfen weiter zu entwickeln.



Das Hauptziel der ersten Projektphase beinhaltet die gemeinsame Entwicklung sowie Tests von autonom fahrenden Fahrzeugen oder „rollende Labors“. Wind River setzt seine Erfahrungen in den Branchen Luftfahrt und Verteidigung, Industrie und Automotive ein und plant, die Projektentwicklung anzuführen und seine bewährte Software für Safety-kritische System einzubringen.

Das TRC unterhält das größte unabhängige Testgelände auf dem amerikanischen Kontinent. Es ist die Heimat des National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Vehicle Research und Test Centers und fungiert als One-Stop Forschungs- und Entwicklungszentrum für die gesamte Automobilbranche. Mit Erfahrungen in Bereichen wie Crash, Emission und Fahrzeugtauglichkeitstest kann das TRC den Prüfprozess für die Fahrzeuge im Gemeinschaftsprojekt leiten und als Drehscheibe für die Implementierung von Tests auf seinem 4.500 Morgen großen Areal mit Fahrstrecken und einem 7,5-Meilen-High-Speed Oval dienen.

Dublin hat mit über 125 Meilen im Erdreich verlegtem Glasfaserkabel High-Speed Connectivity für seine Unternehmen geschaffen und ist einer der Endpunkte für die 33 Smart Corridor — 35 Meilen Highway zwischen Dublin und East Liberty (nordwestlich von Columbus), wo das Ohio Department of Transportation High-Capacity Glasfaserkabel installiert, um Forscher mit Daten von Sensoren entlang der Straße zu versorgen. Der 33 Smart Corridor ist vorgesehen, um Technologien sicher zu testen, die die Art und Weise, wie Menschen und Produkte in Ohio und weltweit transportiert werden, transformiert.

Das Team des OSU Center for Automotive Research (CAR) kann praktische Unterstützung leisten, indem es sein Forschungs-Know-how im Bereich autonomes Fahren nutzt. Das OSU CAR konzentriert sich auf Energie, funktionale Sicherheit und die Umwelt mit dem Ziel, nachhaltige Mobilität zu verbessern. Mit Konzentration auf die Vorbereitung der führenden Automobilhersteller der nächsten Generation unterstreicht das CAR den Bereich Systems Engineering, innovative und einzigartige experimentelle Einrichtungen sowie die Zusammenarbeit bei weiterentwickelten Produktentwicklungsprojekten mit der Industrie und einem ausgewogenen Anteil staatlich und privat geförderter Forschung. In der geplanten Zusammenarbeit spielen das CAR sowie Fakultäten und Studenten eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Algorithmen sowie der Integration der im Rahmen der Kooperation vorhandenen Testfahrzeuge.

Zusätzlich zur Bereitstellung der Führerschaft für das gesamte Programm kann Wind River sein Know-how beisteuern, das Anwendungen aus den Bereichen Luftfahrt, Industrie und Verteidigung bereits seit über drei Jahrzehnten nutzen. Zum Portfolio an Automotive-Produkten von Wind River, Wind River Helix Chassis, gehören Technologien für Infotainment, Telematik und digitale Cluster-Systeme. Außerdem umfasst das Produktspektrum auf funktionale Sicherheit optimierte Systeme wie beispielsweise ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) und Systeme für autonomes Fahren sowie Cloud-gestützte Entwicklungstools und Verbesserungen für die Applikationen.