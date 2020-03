Merken Gemerkt

16.03.2020

Werum ist SystemLink Specialty Partner von National Instruments Partnerschaft

Die Werum Software & Systems AG ist bereits seit 21 Jahren Alliance Partner des US-amerikanischen Unternehmens National Instruments. Seit Februar dieses Jahres ist Werum nun auch SystemLink Specialty Partner.

Als SystemLink Specialty Partner wird Werum als Unternehmen mit besonderem Leistungsportfolio im Bereich Datenanalyse und Testmanagement ausgezeichnet. Werum gehört weltweit zu den ersten Partnern, die als Specialty Partner aufgenommen wurden. Der im norddeutschen Lüneburg beheimatete Softwarehersteller kooperiert sowohl mit der NI Entwicklungsabteilung für SystemLink in Aachen als auch mit dem in München ansässigen europaweiten Vertrieb sowie dem NI Headquarter in Austin, Texas. Mit den Modulen der Plattformen WTCS und HyperTest bietet Werum Lösungen, die Komponenten der SystemLink Software-Suite integrieren können, wodurch sich die Leistungsangebote beider Unternehmen gut ergänzen. SystemLink bietet die Möglichkeit der automatisierten Prozessierung von Messdaten in Serverumgebungen und fasst die National Instruments-Softwareprodukte im Bereich Datenmanagement, Analyse und Prüfstandsadministration zusammen.



