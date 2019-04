Merken Gemerkt

23.04.2019

Wertschöpfung durch Daten im Automotive-Bereich Fertigung

Der Elektronikfertiger Limtronik nutzt seine in der Produktion gesammelten Daten, um Rückschlüsse und Optimierungen für autonome Fahrzeuge zu ermöglichen. Dadurch wird eine Wertschöpfung durch Daten erzielt. Ein Automobilhersteller kann z.B. durch die Rückschlüsse aus den erhobenen Daten erkennen, wann welche Produkte Ersatzteile benötigen.

© Limtronik

Das Unternehmen betreibt eine digitalisierte Elektronikfabrik mit Cloud-basierten Systemen, die Anlagen steuern. Dabei kommt es zum ständigen Datenaustausch der Maschinen, die zum Teil an ein übergeordnetes System gekoppelt sind. So kann das Unternehmen eine Menge an Daten zur Verfügung stellen und diese nutzbar machen.

Zum einen dient die Datenerhebung bei Limtronik zum klassischen Tracking & Tracing bzw. zur Rückverfolgbarkeit für Kunden. So wissen diese, welches Material aus welcher Lieferung mit welchen Qualitätsmerkmalen bei welchem Produkt wo und wann verbaut wurde – Fehlerquellen können eingegrenzt, Prozesse verbessert und Rückrufaktionen verhindert bzw. auf das notwendige Maß reduziert werden.

Die Datennutzungsmöglichkeiten gehen aber darüber hinaus. Ein Automobilhersteller kann z.B. durch die Rückschlüsse aus den erhobenen Daten erkennen, wann welche Produkte Ersatzteile wo benötigen. Damit kann er seine gesamte Supply Chain optimieren, Logistikkosten senken und Serviceeinsätze vorbeugend planen. Die in dieser Form überwachten Produkte lassen sich so bereits vor einem Ausfall vorbeugend instandsetzen. Die „Mobilitätsgarantie“ ist beispielsweise bei autonomen Transportmitteln von Vorteil, denn hier können die gesammelten Daten für positive Rückschlüsse sorgen und automatische Maßnahmen ermöglichen, die sich sogar auf Menschenleben auswirken können.

Die Daten können außerdem dazu beitragen, die eigenen Produkte besser zu verstehen. Wann werden sie eingesetzt und wo finden sie vorranging Anwendung? So lassen sich die Produkte über den gesamten Lifecycle weiter optimieren und auf Kundenbedürfnisse zuschneiden.

