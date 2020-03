Merken Gemerkt

02.03.2020

Wechsel in der HELLA-Geschäftsführung Personalie

In der HELLA-Geschäftsführung gibt es personelle Veränderungen. So wird Björn Twiehaus zum 1. April 2020 die stellvertretende Geschäftsführung des Elektronikbereichs übernehmen und wird in dieser Funktion zugleich Mitglied der HELLA Geschäftsführung.

Der 41jährige Twiehaus ist seit 2002 für HELLA tätig und seit 2017 Geschäftsleitungsmitglied des Elektronikbereichs. Weiterhin wird Dr. Werner Benade, Geschäftsführer für den Bereich Aftermarket und Special Applications, mit Auslaufen seines Vertrages zum 31. März 2020 aus der Geschäftsführung ausscheiden.

Künftig wird das Aftermarketgeschäft vom Vorsitzenden der Geschäftsführung, Dr. Rolf Breidenbach (57), geleitet. Die Verantwortung für das Segment Special Applications übernimmt Bernard Schäferbarthold (49), Geschäftsführer für den Unternehmensbereich Finanzen, Controlling, Informationstechnologie und Prozessmanagement. Mit der neuen Zuordnung soll auch der heterogenen Zielgruppenlandschaft beider Segmente besser entsprochen werden.

