16.10.2019

Wechsel in der Geschäftsführung von Huf Personalie

Bei Huf wurde Tom Graf zum neuen CEO ernannt. Der 63jährige war seit Januar 2019 als Chief Financial Officer tätig und für das Transformationsprogramm im Unternehmen verantwortlich. Er folgt auf Thomas Tomakidi, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Tom Graf © Huf Group

Neues Mitglied der Geschäftsführung wird Florian Gräf (36), Mitglied der Gründerfamilie Fürst. Als Chief Strategy Officer (CSO) ist er für Strategie, Innovation, Advanced Engineering, Communications und die Beteiligungsgesellschaften von Huf verantwortlich. Michael Supe (55), Chief Operating Officer, wird neben dem weltweiten Produktionsverbund auch die neu geschaffene Division Automotive mit den Geschäftsbereichen Exterior, Locking und Mechatronic Solutions führen.

Die Huf Group (Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG) entwickelt und produziert mechanische und elektronische Schließsysteme sowie Zugangs- und Berechtigungssysteme für die Automobilindustrie.1908 von Ernst Hülsbeck und August Fürst in Velbert gegründet, verfügt das Familienunternehmen heute über Standorte in Europa, Amerika und Asien. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 10.000 Mitarbeiter.

