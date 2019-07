Merken Gemerkt

02.07.2019

Wechsel in der Geschäftsführung von Faurecia Personalie

Eine Veränderung in der Geschäftsführung hat Faurecia gemeldet. Yves Andres, neuer Vizepräsident von Faurecia Clean Mobility in Europa, wurde ab 1. Juli 2019 zu einem der Geschäftsführer der Faurecia Emissions Control Technologies in Augsburg bestellt.

Gleichzeitig tritt der 38jährige Andres auch in die Geschäftsführung der deutschen Holding-Gesellschaft (Faurecia Automotive GmbH in Stadthagen) ein. Er folgt damit auf Mathias Miedreich, der im April die Rolle des Deputy Executive Vice President von Faurecia Clean Mobility weltweit übernommen hat.

Andres ist seit 2007 in verschiedenen Geschäftsbereichen bei Faurecia tätig. 2016 wechselte er in die Clean-Mobility-Division. Zuletzt steuerte er in Augsburg als Senior CBU Director German OEMs die Vertriebs- und Projektaktivitäten für deutsche Kunden. Vor seiner Zeit bei Faurecia arbeitete der studierte Maschinenbauer und Wirtschaftsingenieur bei ZF Friedrichshafen im Finanzwesen.

