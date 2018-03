Merken Gemerkt

08.03.2018

Wechsel in der Geschäftsführung von Brose Personalie

Bei Brose wurde die Neuaufstellung an der Unternehmensspitze abgeschlossen. Dr. Patrick Popp (51) leitet seit 1. Februar den Geschäftsbereich Antriebe und folgt damit auf Reinhard Kretschmer (62), der das Unternehmen Ende des Jahres verlässt und in den Ruhestand tritt. Die Verantwortung des Nordamerika-Geschäfts von Brose hat Frank Lubischer (55) am 1. März von Michael Brosseau (50) übernommen. Niklas Beyes (47) wird am 1. Mai die kaufmännische Leitung der Brose Gruppe von Volker Herdin (54) übernehmen.

Neuer Präsident von Brose Nordamerika ist seit 1. März Frank Lubischer. Der Ingenieur für Fahrzeugtechnik lebt seit 18 Jahren in den USA und weist knapp 30 Jahre Erfahrung in der Automobilzulieferindustrie auf, unter anderem bei Lucas/TRW. Lubischer kommt vom Lenksystemspezialisten Nexteer, wo er die Strategie, die Technologie und das weltweite Engineering verantwortete.

Niklas Beyes wird am 1. Mai neuer kaufmännischer Geschäftsführer der Brose Gruppe. Der Diplom-Kaufmann bringt über 20 Jahre Finanzerfahrung in der Automobilbranche mit. So war Beyes unter anderem CFO Europa bei der Schaeffler KG, Mitglied der Geschäftsführung der SKF GmbH Deutschland und zuletzt Geschäftsführer Finanzen der FTE automotive Gruppe in Ebern.

Mit den Ernennungen schließt Brose die Veränderungen in der Geschäftsführung ab. Am 1. Januar hatte Kurt Sauernheimer, bisher Geschäftsführer Türsysteme, zusätzlich den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen. Die Geschäftsführer Sitzsysteme und Einkauf hatten ihre Geschäftsführungsressorts zum gleichen Zeitpunkt getauscht.

