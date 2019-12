Merken Gemerkt

04.12.2019

Wechsel in der Geschäftsführung der Brose Gruppe Personalie

Innerhalb der Brose Gruppe wurden Veränderungen in der Geschäftsführung beschlossen. So übernimmt Ulrich Schrickel ab Jahresbeginn 2020 den Vorsitz, da Kurt Sauernheimer, der seit Anfang 2018 an der Spitze der Brose Führung steht, in den Ruhestand tritt. Christof Vollkommer wird neuer Geschäftsführer des Bereichs Tür.

Kurt Sauernheimer (links) geht nach 32 Jahren bei Brose in den Ruhestand. Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung wird zum 1. Januar 2020 Ulrich Schrickel. © Brose

Ulrich Schrickel (53) hat an der Universität Karlsruhe (TH) Maschinenbau studiert und leitete bei Bosch Fertigungen in Tschechien und Italien, das zentrale Qualitätsmanagement, die Geschäftseinheit Getriebesteuerung und war zuletzt Mitglied des Bereichsvorstands Automotive Electronics. Seit August verantwortet Schrickel als Geschäftsführer den Bereich Tür bei Brose.

Christof Vollkommer (52) war nach einer Aus- und Weiterbildung zum Betriebsschlosser und Maschinenbau-Mechanikermeister bei Brose zunächst Versuchsingenieur und Projektleiter und leitete den Versuch Türsysteme in Detroit/USA. Als Produktbereichsleiter war er in Hallstadt, Coburg und Bamberg für Heckklappensysteme, Seitentürantriebe sowie zuletzt Zugangs- und Schließsysteme verantwortlich. Seit 2017 ist Vollkommer Stellvertreter des Geschäftsführers Tür.

Brose ist nach eigenen Angaben der weltweit viertgrößte Automobilzulieferer in Familienbesitz. Das Unternehmen entwickelt und fertigt mechatronische Systeme für Fahrzeugtüren und -sitze sowie Elektromotoren und Elektronik, unter anderem für Lenkung, Bremsen, Getriebe und Motorkühlung. Rund 26.000 Mitarbeiter an 64 Standorten in 24 Ländern erwirtschaften einen Umsatz von 6,3 Milliarden Euro.

