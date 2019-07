Merken Gemerkt

Merken

26.07.2019

Wechsel in der Führungsriege von Rheinmetall Personalie

Nach 20 Jahren in der Automotive-Sparte und im Vorstand des Rheinmetall Konzerns verlässt der Vorstandsvorsitzende der Rheinmetall Automotive AG und das Mitglied im Vorstand der Konzernholding Rheinmetall AG Horst Binnig aus persönlichen Gründen das Unternehmen und tritt in den Ruhestand.

Horst Binnig, CEO Rheinmetall Automotive AG und Mitglied des Vorstands der Rheinmetall AG © Rheinmetall

Im Anschluss an die Umsetzung einer Nachfolgeregelung mit einem gleitenden Übergang der Führungsverantwortung wird der 60jährige seine Verantwortungen innerhalb der Gruppe bis zum Jahresende 2019 abgeben und in den Ruhestand wechseln.

Nach beruflichen Stationen bei der KACO Unternehmensgruppe und der Hengstler GmbH trat Binnig 1999 in den Automotive-Bereich des Rheinmetall-Konzerns ein. Dort leitete er zunächst die zentrale Unternehmensentwicklung und führte anschließend die Automotive-Tochtergesellschaft KS Aluminium-Technologie. In dieser Zeit war er unter anderem für den Aufbau des zweiten großen Joint Ventures der Gruppe mit der SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) in China verantwortlich.

Seit 2012 ist Binnig Mitglied im Vorstand der Rheinmetall Automotive AG, dessen Vorsitz er Anfang 2014 übernahm. Außerdem wurde er 2014 zum Mitglied des Vorstands der Rheinmetall AG bestellt.

weitere Informationen