06.07.2018

Wechsel in der Bosch-Geschäftsführung Personalien

Einige Änderungen in der Geschäftsführung hat die Robert Bosch GmbH gemeldet. Es wurde ein neuer Chief Digital Officer ernannt, zwei Neuzugänge in die Geschäftsführung berufen und für den Bereich Mobility Solutions eine neue Führung ab 1. Januar 2019 angekündigt.

Dr. Michael Bolle (57) wurde zum 01.07.2018 in die Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH berufen. Er leitete den Zentralbereich Forschung und Vorausentwicklung und übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Digital Officers und die Funktion des Chief Technology Officers (Technikgeschäftsführer). Seine Zuständigkeiten umfassen neben dem Zentralbereich Forschung und Vorausentwicklung auch den Zentralbereich Informationsverarbeitung (IT), die Tochtergesellschaft Bosch Software Innovations und die Zentralstelle Koordination Technik und Entwicklungsmethodik.

Zum Jahresende 2018 wird Dr. Rolf Bulander (59) nach 30 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand treten. Er ist seit 2013 Mitglied der Geschäftsführung und verantwortet seit 2015 den Unternehmensbereich Mobility Solutions. Nachfolger und damit neuer Vorsitzender des Unternehmensbereichs Mobility Solutions wird von 01.01.2019 an Dr. Stefan Hartung (52). Er ist bereits seit 2013 Mitglied der Geschäftsführung. Der promovierte Maschinenbauer leitet derzeit unter anderem die Unternehmensbereiche Energy and Building Technology sowie Industrial Technology und den Produktbereich Bosch Connected Industry.

Neu in die Geschäftsführung berufen wird Rolf Najork (56). Der derzeitige Vorstandsvorsitzende der Bosch Rexroth AG übernimmt von Hartung zum 01.01.2019 den Unternehmensbereich Industrial Technology und damit die Zuständigkeit für die Geschäftsbereiche Drive and Control Technology, Packaging Technology sowie den Produktbereich Bosch Connected Industry. Unverändert bleibt Najork in Personalunion CEO bei Bosch Rexroth.

Ebenfalls neues Mitglied der Geschäftsführung wird Dr. Christian Fischer (50). Der Senior Partner der Unternehmensberatung Roland Berger wird von 01.01.2019 an den Unternehmensbereich Energy and Building Technology leiten. Seine Zuständigkeiten umfassen unter anderem die Geschäftsbereiche Building Technologies, Thermotechnology, Bosch Global Service Solutions sowie die Robert Bosch Smart Home GmbH. Fischer ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler und hat Verantwortung auf Vorstandsebene unter anderem bereits als CEO in einem TecDAX-Unternehmen übernommen. Er tritt bereits im Oktober 2018 in die Geschäftsführung des Unternehmens ein und bereitet sich auf seine Aufgaben vor.

Von links: Dr. Rolf Bulander, Dr.-Ing. Stefan Hartung, Rolf Najork, Dr. Christian Fischer, Dr. Michael Bolle © Bosch

