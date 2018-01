Merken Gemerkt

26.01.2018

Wechsel im Automotive-Führungsteam der ESG Personalie

Wolfgang Sczygiol verantwortet ab sofort das weltweite Automotive-Geschäft der ESG. Er folgt auf Berthold Puchta, der das Unternehmen zum Ende vergangenen Jahres im beiderseitigen Einvernehmen verlassen hat, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Wolfgang Sczygiol, stand bereits in der Zeit zwischen 1996 bis 2011 an der Spitze der Automotive Division der ESG und war laut ESG maßgeblich an deren Aufbau zum Automotive-Engineering-Dienstleister und Technologie-Partner von OEM und Zulieferern verantwortlich.

Gemeinsam mit der neuen kaufmännischen Leiterin, Dagmar Griesmeier, will Wolfgang Sczygiol das Leistungsangebot mit Schwerpunkten auf E/E und Software/IT, das die ESG künftig unter der Marke „ESG MOBILITY“ erbringen will, weiterentwickeln.

