25.08.2020

Webinar „Netzwerkbasierte Angriffserkennungssysteme“ Cyberbedrohung

Escrypt veranstaltet am 1. September zweimal ein einstündiges Webinar zum Thema „Netzwerkbasierte Angriffserkennungssysteme“ auf Englisch.

Cyberbedrohungen entwickeln sich ständig weiter. Systeme, die heute noch als sicher gelten, können schon morgen angreifbar sein. Jüngste Beispiele haben gezeigt, dass die Fahrzeughersteller Vorkehrungen treffen müssen. Die lange Lebensdauer moderner Autos gebietet es, sich auch gegen künftige, noch unbekannte Bedrohungen zu wappnen.

Neue regulatorische Anforderungen, z.B. durch die UNECE WP.29 und ISO/SAE 21434, unterstreichen die Bedeutung geeigneter Cybersicherheitsmaßnahmen. In naher Zukunft werden die Automobilhersteller Maßnahmen ergreifen müssen, um Sicherheitsvorfälle an Fahrzeugen zu erkennen, eine wirksame Verteidigung gegen Cyberangriffe zu gewährleisten und eine rasche Einführung von Gegenmaßnahmen an Fahrzeugflotten zu ermöglichen. Angriffserkennung und die Überwachung des Datenverkehrs werden immer wichtiger.

In diesem Webinar teilen die Experten Ihre Erfahrungenbeim Einsatz netzwerkbasierter Intrusion-Detection-Systeme (IDS) in Fahrzeugen. Es werden die heutigen netzwerkbasierten IDS-Ansätze diskutieren, insbesondere die Vorteile eines regelbasierten IDS und wie ein solches System in die Fahrzeugarchitektur integriert werden kann.

Themen u.a.:

Überblick über verschiedene IDS-Ansätze und die Vorteile eines regelbasierten IDS

Die Bedeutung von Tooling für die IDS-Konfiguration

Wie IDS bei der Fahrzeugvalidierung unterstützen kann

Network IDS und AUTOSAR

Die Vorzüge von CycurIDS

Kontinuierlicher Schutz: Absicherung der Ethernet-basierten E/E-Architektur

Q & A

Webinar: „Wie Sie netzwerkbasierte Angriffserkennungssysteme in Fahrzeugen einsetzen können“ Termine: 01.09., 9.00 Uhr oder 16.00 Uhr (MESZ)

01.09., 9.00 Uhr oder 16.00 Uhr (MESZ) Referent: Dr. Jan Holle, Lead Product Manager IDPS

Dr. Jan Holle, Lead Product Manager IDPS Dauer: 1 Stunde

1 Stunde Sprache: Englisch

Zur Anmeldung