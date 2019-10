Merken Gemerkt

Merken

01.10.2019

Webasto startet Batteriefertigung in Deutschland eMobility

Webasto hat in Deutschland mit der Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge begonnen. Am Standort Schierling im Landkreis Regensburg ist die Fertigung von Batteriepacks für einen europäischen Bushersteller bereits angelaufen. Ab Anfang 2020 stellt das Unternehmen dort außerdem sein selbstentwickeltes Standard-Batteriesystem für Nutzfahrzeuge her.

Elf Millionen Euro hat Webasto dazu in den Aufbau einer Multi-Produktlinie investiert. Weitere 18 Millionen Euro flossen in die Einrichtung eines Prototypenbaus und Prüfzentrums am Standort Hengersberg, Landkreis Deggendorf.

Das Unternehmen hatte vor drei Jahren entschieden, sich mit Ladelösungen und Batteriesystemen zusätzliche Geschäftsfelder im Bereich der Elektromobilität zu erschließen. Zur Fertigung von Batteriesystemen für den europäischen Markt nutzt Webasto sein etabliertes Produktionsnetzwerk: In Schierling werden seit mehr als 30 Jahren Dachsysteme hergestellt. Am Standort befindet sich darüber hinaus das Kompetenzzentrum für Leichtbautechnologien der Unternehmensgruppe. In Ergänzung dazu produziert Webasto nun im selben Werk Batteriesysteme. Seinen Standort in Hengersberg entwickelte Webasto ebenfalls mit Blick auf Lösungen für die Elektromobilität weiter. Das Kompetenzzentrum für Cabriodächer wurde um Testing sowie Prototypenbau für Batterien erweitert. Mitarbeiter in Hengersberg fertigen außerdem Aluminiumboxen für Batteriesysteme, die anschließend in die Produktion nach Schierling geliefert werden. Die Zellen für die Standardbatterie von Webasto kommen von Samsung SDI, seit 2018 Partner im Bereich Batteriesysteme.

Blick in die Batterieproduktion am Webasto Standort Schierling, Landkreis Regensburg © Webasto

Der Einstieg in den chinesischen Markt ist in Vorbereitung. Die Entwicklung und Herstellung von Batteriesystemen wird zusammen mit einer Dachproduktion am neuen Webasto Standort Jiaxing angesiedelt. Die Eröffnung ist für Anfang 2020 geplant.

weitere Informationen