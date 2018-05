Merken Gemerkt

Merken

16.05.2018

Webasto mit neuer Zentrale in Stockdorf Standort

Automobilzulieferer Webasto hat am 14. Mai 2018 sein neues Verwaltungs- und Entwicklungszentrums in Stockdorf bei München eröffnet. Das Gebäude verfügt über 14.000 Quadratmeter Fläche und 5.000 Quadratmeter Glasfassade sowie ein sogenanntes Flugdach als Reminiszenz an den Webasto Kerngeschäftsbereich für Schiebe- und Panoramadächer.

Das Gebäude bietet 550 Mitarbeitern Arbeitsplätze. Das Unternehmen investierte in die neue Zentrale rund 40 Millionen Euro. Auch der Bereich Testing zieht in das neue Gebäude ein. Der Bereich verfügt auf 2.000 Quadratmetern über eine moderne Ausstattung mit Schwingungsprüfanlagen, Klimakammern, Berieselungsanlage, Sonnenlichtsimulations- und Korrosionskammer und einem Akustikzentrum.

Die feierliche Eröffnungszeremonie © Webasto Group