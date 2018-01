Merken Gemerkt

04.01.2018

Webasto auf der CES 2018: Ladelösungen für Elektrofahrzeuge Stromversorgung

Webasto präsentiert auf der Consumer Electronics Show 2018 vom 9. bis 12. Januar in Las Vegas seine Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf dem nordamerikanischen Markt. Zum Angebot gehören ein professionelles, landesweites Installations- und Servicenetzwerk sowie digitale Ladedienste.

© Webasto

Das Unternehmen präsentiert unter dem Motto "Driving the Future Since 1901" Ladestationen, die an die Spezifikationen der Automobilhersteller angepasst werden können, ebenso wie Lösungen für private Kunden. Die Ladestationen zur Wandmontage sind für Eigenheim-, Geschäfts- und Mehrfamilienhäuser konzipiert.

Das Webasto Angebot reicht dabei von einer Einstiegs-Ladestation bis zu einer Ladestation mit Netzwerk- und SmartHome-Fähigkeiten, die u.a. intelligentes Lastmanagement ermöglicht. Die Webasto Ladestationen wurden für den nordamerikanischen Markt mit einer Leistung von bis zu 50 Ampere oder 12 kW entwickelt. Weiterhin bietet Webasto Ladestationen für den europäischen und chinesischen Markt an.

