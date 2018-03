Merken Gemerkt

28.03.2018

WABCO ernennt neuen Technologie-Chef Personalie

Bei WABCO Holdings wurde Dr. Christian Brenneke zum neuen Chief Technology Officer (CTO) ernannt. Er wird sein Amt als CTO mit seinen derzeitigen Verantwortlichkeiten als Vice President Engineering verbinden und WABCOs globale Innovations- und Produktentwicklungsstrategien leiten.

Dr. Christian Brenneke © Wabco

Nach einem Jahrzehnt bei WABCO, wurde Brenneke im Oktober 2015 zum Vice President Engineering ernannt. Zuvor war er Vice President, Braking and Driver Assistance Systems und bekleidete eine Reihe von Managementpositionen, darunter auch den Posten des Global Project Management Leaders. Bevor Brenneke 2008 zu WABCO wechselte, war er mehrere Jahre in verschiedenen Positionen in der Automobilindustrie tätig, unter anderem in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Programmleitung. Er besitzt einen Abschluss in Elektrotechnik mit Schwerpunkt Mechatronik sowie einen Doktortitel in Ingenieurwissenschaften der Leibniz Universität in Hannover. Darüber hinaus erwarb er einen M.B.A. in General Management an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg.

Zugleich wurde Dr. Brenneke zum Executive Officer des Unternehmens ernannt. Als CTO tritt er die Nachfolge von Dr. Christian Wiehen an, der nach einer fast 30-jährigen Karriere bei WABCO 2017 in den Ruhestand gegangen war.

WABCOs Portfolio umfasst u.a. Anti-Blockier-Systeme, Kollisionsminderungssysteme, elektronische Stabilitätskontrolle sowie automatisierte Getriebesteuerung (AMT) für den Nutzfahrzeugbereich.

